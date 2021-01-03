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رياضة
غوارديولا فكّر بالإعتزال قريباً.. لكنّ الأمر تغيّر!
Lebanon 24
03-01-2021
|
23:00
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أكّد مدرب "مانشستر سيتي" الإنكليزي، بيب غوارديولا، أنّه استفاد كثيراً من تجاربه السابقة في عالم التدريب، مما كان له تأثير إيجابي على مهمته الحالية على رأس الجهاز الفني للفريق الإنكليزي.
وكشف غوارديولا في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أنه ربما يمدّد مسيرته في هذا المجال لمدة أطول مما توقع، نتيجة لذلك، بعدما كان يفكّر بالإعتزال قريباً.
وتحول المدرب الإسباني إلى مجال التدريب في 2008 وأمضى أطول فترة مع "مان سيتي"، وهي 5 أعوام، خلال هذه المسيرة.
وتولى لاعب الوسط السابق تدريب فريقه السابق "برشلونة" الإسباني ما بين 2008 و2012 ثم درب "بايرن ميونيخ" الألماني لمدة 3 أعوام، قبل أن يقود "مان سيتي" للفوز بلقب الدوري الانكليزي الممتاز مرتين، وبثلاثة ألقاب في كأس الرابطة، وبلقب في كأس الاتحاد الإنكليزي، بعد توليه المهمة في 2016.
وعبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت قال غوارديولا الذي مدد تعاقده مع فريقه الحالي لمدة عامين في تشرين الثاني الماضي: "بالطبع أنا في وضع أفضل الآن. بالتأكيد الخبرة لها تأثير إيجابي، خاصة بالنسبة لي وبطريقة تعاملي مع عملي".
وأضاف: "في الماضي كنت أفكر في الاعتزال قريباً. الآن ربما أفكر في تمديد مسيرتي".
المصدر: سكاي نيوز
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