مرحلة الذهاب من الدوري.. "النجمة" يتخطّى "الساحل" و"الصفاء" في "السداسية"!





وسجل هدفي "النجمة" محمد غدار في الدقيقتين 8 و52 ولـ"الساحل" محمد حمادة في الدقيقة 92. فقد "شباب الساحل" صدارة دوري كرة القدم بعد خسارته، أمام "النجمة" 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، على ملعب فؤاد شهاب في جونية في ختام الجولة الـ 11 من البطولة والتي تعدّ الجولة الأخيرة ضمن مرحلة الذهاب، قبل الانتقال إلى مرحلَتيْ "سداسية" الصدارة والهبوط، حيث ستتبارى الفرق الـ 6 الأولى على اللقب فيما ستتبارى الفرق الـ 6 الأخيرة على تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.وسجل هدفي "النجمة" محمد غدار في الدقيقتين 8 و52 ولـ"الساحل" محمد حمادة في الدقيقة 92.



وبهذا الفوز، تقدم "النجمة" إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة خلف "الأنصار" المتصدر برصيد 27 نقطة والذي فاز السبت على "الأخاء الأهلي عاليه" بنتيجة 2-0، فيما تراجع "الساحل" إلى المركز الثالث وبرصيده 24 نقطة.



في المقابل، حسم "الصفاء" المركز السادس بفوزه على "السلام زغرتا" بنتيجة 5-0 على ملعب بحمدون.



وسجل خماسية "الصفاء" كل من موسى الطويل في الدقيقة 16، أكرم مغربي في الدقائق 48 و70 و73 من ركلة جزاء وحيدر خريس في الدقيقة 61.



وعلى ملعب كفرجوز، فاز "البرج" على "الشباب الغازية" 3-0 رافعاً رصيده الى 14 نقطة في المركز السابع.



وسجل الأهداف زين فران في الدقيقة 29، محمد قاسم في الدقيقة 42 وحسين العوطة في الدقيقة 59.

وكان "الأنصار" اعتلى صدارة ترتيب الدوري، بفوزه السبت على "الأخاء الأهلي عاليه" بهدفيْن من دون مقابل سجّلهما حسن شعيتو "موني".

وفي مباراة أخرى السبت، تعادل "العهد" حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة وصاحب المركز الخامس مع "طرابلس" سلباً 0-0 على ملعب أمين عبد النور - بحمدون، فيما تعادل "شباب البرج" و"التضامن صور" بنتيجة1-1 على ملعب صيدا البلدي.



وستتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى الى دورة سداسية وستتبارى في ما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، وسيلعب في الاسبوع الاول صاحب المركز الاول مع السادس، الثاني مع الخامس والثالث مع الرابع.



فيما تتأهل الفرق الستة الأخيرة الى دورة سداسية فتتبارى في ما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، وسيلعب في الاسبوع الاول السابع مع الثاني عشر، الثامن مع الحادي عشر والتاسع مع العاشر. وسيسقط الى الدرجة الثانية الفريقان اللذان جمعا أقل عدد من النقاط بنتيجة مبارياتهما في المرحلة الأولى والدورة السداسية للأندية الأواخر.