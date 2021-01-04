رياضة

الدوري الإنكليزي.. "مان سيتي" يقسو على "تشيلسي في عقر داره!

Lebanon 24
04-01-2021 | 18:00
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تغلّب "مانشستر سيتي" على مضيفه "تشيلسي" بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل ثلاثية "السيتي" كل من الألماني إلكاي جوندوجان وفيل فودين والبلجيكي كيفين دي بروين في الدقائق 18 و21 و34 على الترتيب، فيما سجل هدف "تشيلسي" الوحيد كالوم هودسون أودوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
 
وبهذا الفوز، رفع "مانشستر سيتي" رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد "تشيلسي" عند 26 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: روسيا اليوم
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