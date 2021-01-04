رياضة

"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)

Lebanon 24
04-01-2021 | 21:00
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حقق "ميلان" فوزاً ثميناً على مضيفه "بينفينتو" بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ثنائية "الروسونيري" الإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء والبرتغالي رافائيل لياو في الدقيقتين 15 و49 على التوالي.
 
وحقق "ميلان" الفوز رغم النقص العددي في صفوفه معظم أوقات المباراة، حيث لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ33 بسبب تعرض نجمه ساندرو تونالي للطرد.
 
وبهذا الفوز، رفع "ميلان" رصيده إلى 37 نقطة واستعاد الصدارة من جاره "إنتر" صاحب الـ36 نقطة والذي حقق أمس فوزاً عريضاً على "كروتوني" بنتيجة 6-2.

في المقابل، توقف رصيد "بينفينتو" عند 18 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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