"البايرن" يقلب تأخره إلى فوزٍ عريض على "ماينز" في "البوندسليغا"!

قلب "بايرن ميونيخ" تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه "ماينز" إلى فوز عريض بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".



وتقدم الضيوف بهدفين في الشوط الأول عن طريق جوناثان بوركارت وألكسندر هاك في الدقيقتين 32 و44 على الترتيب، قبل أن ينتفض الفريق "البافاري" في الشوط الثاني ويسجل 5 أهداف تناوب على تسجيلها كل من جوشوا كيميتش وليروي ساني ونيكلاس سولي والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي "ثنائية" في الدقائق 50 و55 و70 و76 و83.

وبهذا الفوز العريض، رفع "بايرن ميونيخ" رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد "ماينز" عند 6 نقاط في المركز الـ17 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".