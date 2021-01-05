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رياضة
"Cadena Cope": ريال مدريد يحدد بديل راموس
Lebanon 24
05-01-2021
|
06:00
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أفادت وسائل إعلام إسبانية، الاثنين، بأن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع باو توريس مدافع فياريال، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض الرحيل المتوقع للمدافع سيرخيو راموس.
ويرى مسؤولو نادي ريال مدريد أن باو توريس، يملك المؤهلات ليصبح خليفة لسيرخيو راموس، البالغ من العمر 34 عاما، والذي ينتهي عقده في حزيران المقبل.
وأفادت إذاعة "كادينا كوب - Cadena Cope"، أن راموس لم يتلق أي عرض رسمي من الفريق الملكي لتجديد عقده، وناقش ذلك شفويا فقط مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.
ويحق للماتادور راموس التفاوض من الآن مع أي فريق يريده، للانضمام إليه مجانا بعد نهاية عقده في حزيران المقبل.
وتشير تقارير إلى أن القيمة السوقية للمدافع باو توريس، البالغ من العمر 23 عاما، تبلغ 50 مليون يورو، ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا، والعلاقات الجيدة بين ريال مدريد وفياريال، يمكن أن تنخفض تكلفة الصفقة.
يذكر أن باو توريس نشأ في فياريال، ويدافع عن ألوان الفريق الأول منذ عام 2017، وينتهي عقده مع "الغواصات الصفراء" في حزيران 2024، وشارك في الموسم الحالي في 17 مباراة، وسجل خلالها هدفين، إضافة إلى هدف خطأ في مرماه.
المصدر: روسيا اليوم
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