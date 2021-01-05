رياضة

رغم الإغلاق الكامل.. جونسون يمنح الدوري الإنكليزي "قبلة الحياة"

Lebanon 24
05-01-2021 | 09:00
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ستتواصل المسابقات الرياضية الاحترافية في إنكلترا ، وخصوصاً الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، رغم عودة البلاد إلى حالة الإغلاق التام الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء أمس الاثنين.

 

وتسمح قائمة الاستثناءات التي نشرتها الحكومة البريطانية لرياضيي النخبة بالتدريب والمنافسة.

 

وقبيل الإعلان الحكومي، أكدت رابطة الدوري الإنكليزي أنه ليس لديها "خطط" لتعليق الموسم، وهو ما يطالب به بعض اللاعبين في أعقاب تأجيل مباريات جراء إصابات بفيروس كورونا المستجد داخل الأندية.

 

وأعلن جونسون، مساء أمس الاثنين، العودة إلى الإغلاق في كامل البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالاً.

 

وقال في خطاب نقله التلفزيون أن الإغلاق الجديد الصارم على غرار ذلك الذي تم فرضه في الربيع الماضي، يلحظ اقفال المدارس على أن يستمر حتى منتصف شباط المقبل إذا سمحت الظروف بذلك.

 

وفي اسكتلندا، حيث أعلنت رئيسة الوزراء نيكولا ستورغون أمس الاثنين إغلاقاً كاملاً طوال شهر كانون الثاني ، ستكون الرياضة متواصلة أيضاً بعد ضمها إلى قائمة الاستثناءات.

 

المصدر: سكاي نيوز
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