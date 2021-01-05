رياضة

خسارة مريرة لـ"ليفربول" في الدوري.. ومدرّب "ساوثهامبتون" لم يتمالك دموعه! (فيديو)

Lebanon 24
05-01-2021 | 15:00
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مُني "ليفربول" بخسارة مريرة أمام مضيفه "ساوثهامبتون" بنتيجة 1-0، أمس الإثنين، في المبارة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المرحلة 17 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وظهر هجوم "ليفربول" بشكل سيّئ بعدما أخفق في هزّ الشباك للمباراة الثانية على التوالي ليفشل في تحقيق أي فوز في 3 مباريات.

ومنح داني إنغز، المنضم إلى "ساوثهامبتون" على سبيل الإعارة من "ليفربول" في 2018 قبل أن ينتقل بعقد نهائي بعدها بعام واحد، الانتصار لأصحاب الأرض بعدما تلقى تمريرة من جيمس وارد-براوس من ركلة حرة وسدد الكرة بقدمه اليسرى ببراعة أعلى من الحارس أليسون بيكر.
 
 
ولم يسدد "ليفربول"، الذي تعادل بدون أهداف مع "نيوكاسل يونايتد" في الجولة الماضية، أي كرة على المرمى في أول 45 دقيقة، لكنه سيطر على الشوط الثاني.

لكن دفاع "ساوثهامبتون" المتكتل حافظ على التقدم لينتزع صاحب الأرض 3 نقاط ثمينة.

وتقدم "ساوثامبتون" بهذا الانتصار إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف خلف "توتنهام" و"مانشستر سيتي"، بينما استمر "ليفربول" على القمة وله 33 نقطة وبفارق الأهداف عن "مانشستر يونايتد"، الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.
 
وبعد هذا الفوز التاريخي، لم يتمالك مدرب "ساوثهامبتون"، رالف هازنهاتل، حيث ركع على ركبتيه بعد انطلاق صفارة نهاية اللقاء، وذرف دموع الفرحة بانتصاره على فريق المدرب الألماني المخضرم يورغن كلوب.
 
 
 
 
 
المصدر: وكالات
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