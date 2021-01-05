"كورونا" يضرب "يوفنتوس" قبل موقعة "ميلان" في الدوري!

أعلن نادي "يوفنتوس" حامل لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الإثنين، إصابة ظهيره الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو بفيروس "كورونا" المستجدّ.وقال "يوفنتوس" في بيان له: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أنه عقب ظهور بعض الأعراض الخفيفة، خضع اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو للفحص الذي كشف إصابته بفيروس كورونا".وأضاف البيان: "يتواصل النادي مع السلطات الصحية لتحديد التنفيذ الفعال للبروتوكولات المطلوبة، التي تسمح باستمرار التدريبات والأنشطة الرسمية للفريق".وشارك ساندرو البالغ من العمر 29 عاماً، في مباراة فريقه أمام ضيفه "أودينيزي" (4-1)، التي جمعتهما مساء يوم الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، وذلك في ختام منافسات الجولة 15 من "الكالتشيو".ومن المقرر أن يحل "يوفنتوس" ضيفاً على فريق "ميلان"، غداً الأربعاء، ضمن الجولة 16 للدوري.ويتربّع فريق "ميلان" على عرش صدارة الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يشغل "يوفنتوس" المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد "نابولي".