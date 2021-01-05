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رياضة
"الاتحاد" السعودي إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال!
Lebanon 24
05-01-2021
|
21:00
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انتزع "اتحاد جدة" بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال من نادي "الشباب"، بفوزه عليه 2-1 في "الديربي" السعودي الذي جمعهما، أمس الإثنين.
وصعق البرتغالي فابيو مارتينز مهاجم "الشباب" بهدف مبكر بزمن قياسي، بعد مرور 34 ثانية فقط من البداية.
ولكن "الاتحاد" رد الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين، الأول سجله المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا، في الدقيقة 74، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم الصربي البديل ألكسندر بريوفيتش هدف الفوز "الذهبي" في الوقت القاتل، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا للضائع.
يذكر أن مباراة الذهاب بين "الاتحاد" و"الشباب" قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.
وسيكون "اتحاد جدة" على موعد في النهائي مع الفائز من المباراة التي ستجمع "الرجاء" المغربي و"الإسماعيلي" المصري، يوم 11 كانون الثاني الحالي.
المصدر:
روسيا اليوم
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