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رياضة
شقيق"الكابيتانو" يصب البنزين على النار بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد
Lebanon 24
06-01-2021
|
06:00
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ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن شقيق ووكيل أعمال قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، قد أثار جدلا كبيرا بعد إعادته لتغريدة صحفي رياضي معروف طالب فيها باحترام وتقدير "الكابيتانو" باعتباره أصبح أحد أساطير النادي الملكي.
وقالت الصحيفة الصحيفة أن رينيه راموس، قد أضاف المزيد من الوقود إلى النار، بمشاركة منشور للصحفي ألفريدو دورو ينتقد فيه إدارة النادي الملكي لعدم تجديد عقد المدافع "الأسطوري".
وكتب الصحفي ألفريدو دورو في تغريدة قام بمشاركتها رينيه راموس: "سيتعين على أحدهم أن يشرح كيف ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة، كيف تسمح لقائدك، أحد أساطير ريال مدريد، بالظهور في تشكيلة سخيفة للاعبين الذين بات بإمكانهم التوقيع لناد آخر بحرية".
وأوضحت "آس" أن عملية تجديد عقد راموس، البالغ من العمر 35 عاما، قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع لأن نادي ريال مدريد يخطط لخفض جديد في الميزانية بسبب تأثير تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى أن إدارة "الميرنغي" ترغب في أن يعطي راموس مثالاً لباقي اللاعبين ويقبل التجديد مع خفض راتبه قبل تجديد عقده.
وكانت تقارير سابقة تحدثت عن استعداد قائد المنتخب الإسباني لتخفيض راتبه مقابل تجديد عقده حتى عام 2023، ولكن ما يمنع ذلك إن الإدارة الحالية لنادي مدريد ملتزمة بسياسة مفادها عدم التجديد لأكثر من عام واحد للاعبين الذي يتجاوزن سن الثلاثين.
وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" أن راموس قد اشترط على "البلانكوس"، الحصول على مكافأة بقيمة 2 مليون يورو، حال مشاركته في 30 مباراة خلال الموسم الواحد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن موقف اللاعب النهائي من التجديد لا يزال غير معلوم.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن "المدافع المشاكس" لا يبتغي الرحيل عن الفريق، الذى أمضى معه حتى الآن 16 موسمًا مليئة بالنجاحات الكبرى، ولكن الأمر أصبح مرهونا بتطورات الأيام القادمة التي قد تكشف عن مفاجآت بهذا الشأن.
المصدر: الحرة
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