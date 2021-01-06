اتهام رونالدو باغتصاب عارضة الأزياء.. تطور جديد بالقضية

ظهر تطور جديد في القضية الخاصة باتهام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بالتورط في اغتصاب عارضة الأزياء الأميركية كاثرين مايورغا.وتقدمت كاثرين مايورغا في أيلول 2018 بشكوى في مدينة لاس فيغاس، متهمة رونالدو باغتصابها ليلة الـ12 من حزيران 2009 في أحد فنادق المدينة، قبل أن تتم تبرئته من التهمة في عام 2019.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو بات غير مطالب بالذهاب إلى المحكمة والإدلاء بشهادة جديدة في القضية ضد مايورغا.ويعود ذلك إلى أن من سيفصل في القضية "مُحكّم" وليس "هيئة محلفين"، لذلك فإن رونالدو غير مضطر للتواجد في المحكمة.وزعمت مايورغا البالغة من العمر 36 عاما، أنها حصلت على 290 ألف جنيه إسترليني من النجم البرتغالي، ووقعت معه اتفاقا لعدم إفشاء ما حدث، وعدم ملاحقته.ولكن عارضة الأزياء عادت لتقول إنها كانت غير مدركة عقليا في ذلك الوقت، وتطلب تعويضات قدرها 165 ألف جنيه إسترليني في الدعوى الجديدة.ويستند اتهام المرأة التي تدعي أن كريستيانو رونالدو اغتصبها على وجه التحديد إلى حقيقة أنها لم تفهم شروط العقد جيدا.وأكتبت صحيفة "ميرور" البريطانية، في مطلع تشرين الأول الماضي، أن مايورغا ستخضع لتقييم "قدرتها العقلية" لتحديد ما إذا كانت قد فهمت شروط العقد وسداد مبلغ 375 ألف دولار مقابل الحفاظ على السرية لكي لا تناقش الأميركية جلسات المحكمة في وسائل الإعلام.وأشارت إلى أنه بعد اجتياز التقييم، ستمثل المرأة مرة أخرى أمام محكمة لاس فيغاس، وإذا تم تأكيد حالتها العقلية، فقد يتم استدعاء رونالدو البالغ 35 عاما مرة أخرى إلى جلسة مفتوحة للإدلاء بشهادته.