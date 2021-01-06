رياضة

"توتنهام" يبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية.. بانتظار "ديربي مانشستر"!

Lebanon 24
06-01-2021 | 15:00
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بلغ فريق "توتنهام هوتسبير" نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم على حساب ضيفه "برينتفورد" بفوزه عليه 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء في العاصمة لندن.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من لاعب خط الوسط الفرنسي موسى سيسوكو والمهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقتين 12، و70 على الترتيب.
 
وسيكون "توتنهام" في المباراة النهائية على موعد مع الفائز من "ديربي" مدينة مانشستر بين "اليونايتد" و"السيتي" اليوم الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد"، وعلى أن يقام النهائي يوم 25 نيسان المقبل، على ملعب "ويمبلي".

وأصبح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "توتنهام"، ثالث مدرب يصل إلى نهائي كأس الرابطة مع 3 فرق مختلفة، بعد رون أتكينسون ورون ساوندرز.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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