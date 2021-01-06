لتوفير 30 ألف يورو.. "برشلونة" سافر بالحافلة إلى هويسكا!

كشفت تقارير صحافية أنّ نادي "برشلونة" قرر السفر لخوض أولى مبارياته في العام الجديد على متن حافلة بدلاً من الطائرة لتوفير الأموال، وذلك في ظل الوضع المالي المقلق للفريق ورواتب اللاعبين الضخمة التي تخنق النادي.

وبحسب ما ذكر موقع "explica.co"، فقد سافرت بعثة نادي "برشلونة" يوم الأحد الماضي لمواجهة "هويسكا" في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم على متن حافلة لتوفير قرابة 30 ألف يورو.ويبدو هذا المبلغ هزيلاً مقارنة بالرواتب الضخمة التي يتقاضها لاعبو "برشلونة"، لكنّه مهم جداً حالياً للفريق الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا".وقطع لاعبو "برشلونة" مسافة 300 كيلومتر في 3 ساعات قبل مواجهة مضيفهم "هويسكا"، لكن ذلك لم يمنعهم من الفوز بالمباراة بهدف بدون رد.