18
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
لتوفير 30 ألف يورو.. "برشلونة" سافر بالحافلة إلى هويسكا!
Lebanon 24
06-01-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحافية أنّ نادي "برشلونة" قرر السفر لخوض أولى مبارياته في العام الجديد على متن حافلة بدلاً من الطائرة لتوفير الأموال، وذلك في ظل الوضع المالي المقلق للفريق ورواتب اللاعبين الضخمة التي تخنق النادي.
وبحسب ما ذكر موقع "explica.co"، فقد سافرت بعثة نادي "برشلونة" يوم الأحد الماضي لمواجهة "هويسكا" في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم على متن حافلة لتوفير قرابة 30 ألف يورو.
ويبدو هذا المبلغ هزيلاً مقارنة بالرواتب الضخمة التي يتقاضها لاعبو "برشلونة"، لكنّه مهم جداً حالياً للفريق الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا".
وقطع لاعبو "برشلونة" مسافة 300 كيلومتر في 3 ساعات قبل مواجهة مضيفهم "هويسكا"، لكن ذلك لم يمنعهم من الفوز بالمباراة بهدف بدون رد.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
الدولار يقفز في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
08:34 | 2021-01-06
06/01/2021 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 28 دولاراً.. هذه مواصفات كمامة بن سلمان التي أثارت ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها 28 دولاراً.. هذه مواصفات كمامة بن سلمان التي أثارت ضجة (صورة)
08:00 | 2021-01-06
06/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب دولار السوق السوداء الى ارتفاع.. وهذا ما سجله بعد ظهر الاربعاء
Lebanon 24
لهذا السبب دولار السوق السوداء الى ارتفاع.. وهذا ما سجله بعد ظهر الاربعاء
15:54 | 2021-01-06
06/01/2021 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب في البداوي.. هذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب في البداوي.. هذا ما حصل (فيديو)
15:23 | 2021-01-06
06/01/2021 03:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الإعلام تعمّم الكورونا!
Lebanon 24
وزيرة الإعلام تعمّم الكورونا!
06:21 | 2021-01-06
06/01/2021 06:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2021-01-06
مدرّب "سان جيرمان" الجديد يتحدّث عن انتقال ميسي!
18:00 | 2021-01-06
"الرجاء" خارج دوري أبطال أفريقيا بعد مباراة على ملعب أشبه بـ"بركة ماء" (فيديو)
15:00 | 2021-01-06
"توتنهام" يبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية.. بانتظار "ديربي مانشستر"!
12:00 | 2021-01-06
هذه حقيقة تبرع محمد صلاح بشبكة أوكسجين لأحد المستشفيات في مصر
09:00 | 2021-01-06
اتهام رونالدو باغتصاب عارضة الأزياء.. تطور جديد بالقضية
06:00 | 2021-01-06
شقيق"الكابيتانو" يصب البنزين على النار بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد
فيديو
سرقة مصرف على يد مسلح مقنع.. شاهدوا كيف دخل ونفذ العملية
Lebanon 24
سرقة مصرف على يد مسلح مقنع.. شاهدوا كيف دخل ونفذ العملية
09:00 | 2021-01-06
07/01/2021 03:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
15:00 | 2021-01-05
07/01/2021 03:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
21:00 | 2021-01-04
07/01/2021 03:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact