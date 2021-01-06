مدرّب "سان جيرمان" الجديد يتحدّث عن انتقال ميسي!

تحدث مدرب "باريس سان جيرمان" الفرنسي الجديد، ماوريتسيو بوتشيتينو، عن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق "برشلونة" الإسباني، مؤكداً أنّ أي لاعب كبير مرحّب به في "سان جيرمان".وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد زادت أخيراً تكهنات انتقال ميسي لـ"سان جيرمان"، بعد تقارير أخيرة خرجت من إسبانيا، تشير إلى خطة باريسية "لمشروع جديد" يعتمد على ميسي.كما زادت أنباء الانتقال مع تعاقد "سان جيرمان" مع بوتشيتينو، المدرب الأرجنتيني الذي تربطه علاقة جيدة مع ميسي.

وبعد أيام من تعيينه، تحدث مدرب "توتنهام" السابق عن احتمالية التعاقد مع ميسي قائلاً "أي لاعب كبير مرحب به في باريس سان جرمان".وأكد أن التركيز حالياً على التأقلم مع ناديه الجديد ولاعبيه الجدد، مشيراً إلى أنه في المستقبل سيكون هناك وقت خاص للحديث عن التعاقدات القادمة.وعن نجم الفريق البرازيلي نيمار، قال بوتشيتينو إنّه "عند عودة نيمار من الإصابة، سنساعده لإظهار أفضل نسخة من نفسه في الملعب".وسيواجه بوتشيتينو اختباراً كبيراً الشهر المقبل، عندما يواجه "برشلونة" الإسباني بقيادة ميسي، في مواجهة نارية بدوري أبطال أوروبا.