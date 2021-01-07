رياضة

ميسي بأداء مذهل يحطم صمود بلباو

Lebanon 24
07-01-2021 | 12:00
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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بثنائيته فريقه برشلونة إلى تحقيق فوز مستحق ومهم على مضيفه أتلتيك بلباو 3-2 الأربعاء في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بلباو عند 21 نقطة في المركز التاسع.
تقدم بلباو في الدقيقة الثالثة عن طريق إينياكي ويليامز، ما خلخل توازن البرشلونيين.
لكن سرعان ما استعاد فريق المدرب الهولندي رونالد كومان زمام الأمور، وتمكن من إدراك التعادل عن طريق الصاعد بيدري (14).
وفي الدقيقة 38 نجح ميسي في تسجيل هدف التقدم للـ"بلاوغرانا" بعد تمريرة خلفية متقنة من بيدري.

وفي الشوط الثاني، أحكم برشلونة سيطرته على مجريات اللعب بفضل تألق الثنائي بيدري-ميسي، خصوصاً مع ظهور عودة الروح إلى الأرجنتيني الذي لم يكن في مستواه مؤخرا.
ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، بفضل تمريرة حاسمة من الفرنسي أنطوان غريزمان (62).
ورغم تراجع أداء بلباو، نجح الفريق في العودة إلى أجواء المباراة، وتمكن إيكر مونيان من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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