"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)

حسم "يوفنتوس" قمّة "كلاسيكو إيطاليا" أمام مضيفه "ميلان" وسحقه بثلاثية مقابل هدف واحد في عقر داره، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



أحرز النجم الإيطالي الصاعد فيدريكو كييزا هدف التقدم لـ"السيدة العجوز" في الدقيقة 18، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من زميله باولو ديبالا، إلا أنّ "ميلان" أدرك التعادل قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول بتمريرة من لياو إلى كالابريا.

وفي الشوط الثاني، سيطر "يوفنتوس" على المباراة ليعود كييزا ويهزّ شباك "الروسونيري" في الدقيقة 62، بينما تكفل زميله الأميركي وستون مكيني بتسجيل الهدف الثالث للـ"بيانكونيري" بحلول الدقيقة76، ليطلق رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض في عقر دارهم ملعب "سان سيرو" بضواحي ميلان.

وبذلك، تسبّب "يوفنتوس" بإلحاق الهزيمة الأولى بـ"ميلان" في الدوري الإيطالي منذ الثامن من آذار 2020، في مسيرة تضمّنت 27 مباراة، بدون خسارة.

وبقي فريق المدرب ستيفانو بيولي في الصدارة برصيد 37 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على جاره "إنتر ميلان" صاحب المركز الثاني الذي خسر أمام "سامبدوريا" في وقت سابق من الأربعاء، فيما ارتقى فريق المدرب أندريا بيرلو إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد ضيفه "نابولي".