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رياضة
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
Lebanon 24
07-01-2021
|
21:00
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استهل المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، مشواره مع فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي بشكل مخيّب، بالتعادل 1-1 مع مضيفه "سانت إتيان"، أمس الأربعاء، في الأسبوع الـ18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وافتتح "سانت إتيان" التسجيل مستغلاً خطأ من دفاع فريق العاصمة الفرنسية، عندما وصلت الكرة إلى اللاعب رومان هاموما، الذي أسكنها في الشباك، في الدقيقة 19.
ولكن "سان جيرمان" لم ينتظر أكثر من 3 دقائق لتعديل النتيجة عن طريق الإيطالي مويس كين، الذي تلقى تمريرة في وسط منطقة الجزاء من مواطنه ماركو فيراتي، ليضع الكرة بكل هدوء في المرمى.
وبات "سان جيرمان" ثانياً بـ36 نقطة، خلف المتصدر "ليون"، الذي رفع رصيده إلى 39 نقطة بعد فوزه على ضيفه "لانس"، بنتيجة 3-2.
أما "سانت إتيان"، فقد رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ14.
وقال بوكيتينو (48 عاماً)، الذي تولى مسؤولية تدريب "سان جيرمان" قبل 4 أيام فقط خلفاً للمدرب المقال الألماني توماس توخيل، بعد المباراة: "بالطبع أشعر بخيبة أمل لأنّنا نريد الفوز".
وأضاف: "أنا سعيد بالجهود التي بذلها اللاعبون، هذه مجرد بداية. علينا أن نتعرف إلى بعضنا البعض. كان الأمر صعباً لأن فترة التحضير كانت قصيرة جداً. هناك أشياء يجب تحسينها".
المصدر:
أ ف ب
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