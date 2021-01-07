بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)

استهل المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، مشواره مع فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي بشكل مخيّب، بالتعادل 1-1 مع مضيفه "سانت إتيان"، أمس الأربعاء، في الأسبوع الـ18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وافتتح "سانت إتيان" التسجيل مستغلاً خطأ من دفاع فريق العاصمة الفرنسية، عندما وصلت الكرة إلى اللاعب رومان هاموما، الذي أسكنها في الشباك، في الدقيقة 19.ولكن "سان جيرمان" لم ينتظر أكثر من 3 دقائق لتعديل النتيجة عن طريق الإيطالي مويس كين، الذي تلقى تمريرة في وسط منطقة الجزاء من مواطنه ماركو فيراتي، ليضع الكرة بكل هدوء في المرمى.وبات "سان جيرمان" ثانياً بـ36 نقطة، خلف المتصدر "ليون"، الذي رفع رصيده إلى 39 نقطة بعد فوزه على ضيفه "لانس"، بنتيجة 3-2.أما "سانت إتيان"، فقد رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ14.