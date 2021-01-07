رياضة

على مدار 31 يوماً.ز تحديد موعد إقامة كأس آسيا 2023!

Lebanon 24
07-01-2021 | 23:00
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها الصين، ستقام في الفترة من 16 حزيران وحتى 16 تموز 2023.

وتستضيف الصين البطولة في 10 مدن بمشاركة 24 منتخباً على مدار 31 يوماً، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
 
وتقام البطولة في الصين للمرة الثانية، بعد تنظيمها هناك لأول مرة في 2004.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ويندسور جون: "نثق في أن البطولة المقبلة في الصين ستكون الأكبر والأروع في تاريخ كرة القدم الآسيوية.. نعلم أن اللجنة المنظمة والاتحاد الصيني لكرة القدم سينظمان بطولة تاريخية في 2023".

وكانت نسخة 2019 التي استضافتها الإمارات وتوج منتخب قطر بلقبها، البطولة الأولى التي تقام كل أربعة أعوام بمشاركة 24 منتخبا بدلاً من 16.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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