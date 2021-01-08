رياضة

أرتيتا: أوزيل لن يرحل عن آرسنال في هذه الحالة

Lebanon 24
08-01-2021 | 06:00
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قال ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، إن مستقبل مسعود أوزيل قد يُحسم مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة انتقالات كانون الثاني الجاري، وأنه سيسمح للاعب الألماني بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا.

ولم يلعب أوزيل، الذي يرتبط بعقد مع آرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، مع النادي اللندني منذ آذار من العام الماضي واستبعده أرتيتا من تشكيلة الدوري الممتاز والدوري الأوروبي في النصف الأول من الموسم الجاري.

ويحق لأوزيل البالغ عمره 32 عاما التفاوض مع أي فريق آخر هذا الشهر.

وذكرت تقارير بريطانية، أنه في مفاوضات بالفعل مع فناربخشه التركي ودي.سي. يونايتد الأمريكي.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت "سنحدد ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، ولا أعرف ما الذي سيحدث".
 
وأضاف: "سنتناقش داخليا في أفضل حل له في المستقبل القريب وسيكون ذلك مع اللاعب ووكيله أيضا وسنحاول الوصول إلى أفضل حل لجميع الأطراف".

وتابع أرتيتا: "إذا تم التوصل لاتفاق هذا الشهر، فسيكون بسبب أن هذا سيصب في مصلحة كل الأطراف، بحيث يكون الأمر جيدا لمسعود ومستقبله ويكون مناسبا للنادي. إذا كان هذا هو الموقف فإنه سينتقل، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه سيبقى هنا".

ويمكن لآرسنال قيد أوزيل لاستكمال الموسم الجاري، لكن أرتيتا لم يوضح بعد إذا ما كان يفكر في هذا الأمر.

وقال أرتيتا إن لاعب الوسط توماس بارتي سيخضع لاختبار قبل المباراة، لتحديد إمكانية مشاركته بعد التعافي من الإصابة أو عدم الدفع به وتوفير جهده لمباراة كريستال بالاس في الدوري الأسبوع المقبل.

ولم تعد هناك أي أعراض على المدافع جابرييل، الذي أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي، لكنه سيعود إلى المران بعد الخضوع لفحص طبي.
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