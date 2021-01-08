زيدان ممنوع من قيادة ريال مدريد في مباراته المقبلة بالليغا (فيديو)

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أمس الخميس، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لن يتواجد على دكة البدلاء مع فريقه عندما يلعب مع أوساسونا، في الجولة الـ18 من الليغا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ملعب إل سادار لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.