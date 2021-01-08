رياضة

زيدان ممنوع من قيادة ريال مدريد في مباراته المقبلة بالليغا (فيديو)

Lebanon 24
08-01-2021 | 12:00
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أمس الخميس، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لن يتواجد على دكة البدلاء مع فريقه عندما يلعب مع أوساسونا، في الجولة الـ18 من الليغا.
ويحل ريال مدريد ضيفا على ملعب إل سادار لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.
 


ووفقا للبرنامج الإسباني الشهير "الشرينغيتو"، فإن زيدان لن يكون على مقاعد البدلاء أمام أوساسونا، لانه خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن زيدان البالغ من العمر 48 عاما أجرى فحص فيروس كورونا "PCR"، وجاءت النتيجة سلبية، لكنه سيجري مسحة جديدة.

يذكر أن ريال مدريد لديه 36 نقطة من 17 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراتين أقل.
المصدر: سبوتنيك
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