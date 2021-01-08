رياضة

إدخال رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر إلى المستشفى.. وهذا وضعه

Lebanon 24
08-01-2021 | 15:00
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أدخل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر إلى المستشفى بحسب الصحف المحلية نقلا عن ابنته.

 

ونقلت صحيفة "بليك" عن ابنته كورين بلاتر انديماتن قولها "والدي في المستشفى. إنه يتحسن بشكل يومي لكنه يحتاج إلى وقت وراحة"، مشيرة إلى أن وضعه الصحي جدي لكن حياته ليست في خطر.

 

وأضافت "نيابة عن عائلتي، أطلب احترام خصوصيتنا".

 

وكان بلاتر (84 عاما) اضطر إلى الاستقالة من منصبه عام 2015 بعد 17 عاما من انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي بسبب فضيحة رشوة هزت أركان المنظمة الكروية وطالته شخصيا بعد إيقافه على مدى ست سنوات بسبب دفعه مبلغا مقداره مليونا دولار لرئيس الاتحاد الاوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.

 

وقال بلاتر مدافعا عن نفسه في هذه القضية "لم أقم بأي عمل خاطئ من خلال قيامي بدفعات متفق عليها من خلال عقد".

المصدر: سكاي نيوز
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