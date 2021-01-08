رياضة

"سقطة الموت" .. فيديو مأساوي يرصد انهيار لاعب كرة قدم على أرض الملعب

Lebanon 24
08-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-782258-637457040139895229.jpg
Doc-P-782258-637457040139895229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توفي لاعب كرة القدم البرازيلي أليكس أبوليناريو، بعد أيام في المستشفى، عقب انهياره في أرضية الملعب إثر تعرضه لسكتة قلبية، خلال لقاء جمع فريقه "إف إس ألفيركا" بنادي "أونيو دي ألميريم" بمباراة ضمن الدرجة الثالثة في الدوري البرتغالي.

 

وأظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار أبوليناريو على أرضية الملعب، حيث تعرض لسكتة قلبية.

Di laga itu, Alex yang berusia 24 tahun tiba2 tak sadarkan diri pada menit ke-27 laga FC Alverca vs Uniao de Almeirim hari Minggu lalu.


Sempat dirawat di rumah sakit selama 4 hari, Kamis ini pihak klub mengonfirmasi Alex Apolinario sudah tiada. #IMC pic.twitter.com/PbmmrWKDMR

 
 

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أبوليناريو قد سقط أرضا بعد مرور نصف ساعة على المباراة.

 

وعلى الفور، استخدم مسعفون جهاز تنظيم ضربات القلب، قبل نقل اللاعب إلى المستشفى، حيث استقرت حالته حتى مساء الأحد الماضي، إلا أن النادي أعلن الخميس وفاة أبوليناريو.

 

وقال النادي في بيان: "نعلن بأسف عميق، وفقا للمعلومات التي قدمها الطاقم الطبي في مستشفى فيلا فرانكا دي شيرا، وفاة لاعبنا أليكس ساندرو دوس سانتوس أبوليناريو نتيجة سكتة دماغية هذا الصباح".

 

وشارك أبوليناريو المولود في ولاية ساو باولو في سبع مباريات مع نادي "كروزيرو" البرازيلي بعد أن تخرّج من أكاديميته، لينتقل بعد ذلك إلى "ألفيركا" في عام 2019.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-01-08
21:00 | 2021-01-08
15:00 | 2021-01-08
12:00 | 2021-01-08
09:00 | 2021-01-08
06:00 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website