رياضة

ميلان يستقر على خليفة إبراهيموفيتش

Lebanon 24
08-01-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-782383-637457284543569731.jpg
Doc-P-782383-637457284543569731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقر نادي ميلان، على المهاجم الذي سيخلف المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في قيادة هجوم الروسونيري خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد إبرا مع ميلان في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان طلب بشكل مفاجئ، التعاقد مع أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ميلان يجري محادثات حاليًا مع أوربانو كايرو، رئيس نادي تورينو، حول الصفقة.

يذكر أن بيلوتي هدف قديم لميلان، حيث حاول الروسونيري التعاقد معه قبل 3 سنوات أثناء بيع النادي إلى الصينيين، لكن تورينو بالغ في الشروط المادية للصفقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-01-08
18:00 | 2021-01-08
15:00 | 2021-01-08
12:00 | 2021-01-08
09:00 | 2021-01-08
06:00 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website