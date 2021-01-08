رياضة

كومان: كأس السوبر ليس أولويتنا الآن ولا يمكن إهدار مزيد من النقاط

Lebanon 24
08-01-2021 | 23:00
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أكد مدرب برشلونة، رونالد كومان، اليوم الجمعة، أن فريقه لا يمكن أن يفكر الآن في كأس السوبر الإسباني، الذي سيخوضه الأسبوع المقبل، ولكن في استعادة مكانته بالليغا، حيث سيزور غدا ملعب غرناطة بالجولة الـ18.

وخلال مؤتمر صحافي عشية المواجهة قال المدرب الهولندي "لسنا في وضع للتفكير في كأس السوبر الآن طالما هناك مباراة غداً. وضعنا في الليغا يحتم علينا بذل أقصى ما نملك للفوز، لسنا في وضع لخسارة المزيد من النقاط، وبعد انتهاء مواجهة الغد سنفكر في التالي".

وسيبحث الفريق الكتالوني في ملعب لوس كارمينيس الجديد عن ثالث انتصار له على التوالي، والرابع في آخر خمس جولات، وذلك بعد نجاحه في الفوز بملعب سان ماميس على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لاثنين، لكن كومان حذر من أنه لا يمكن العودة خطوة للخلف.

وقال "مواجهة غرناطة مباراة جديدة ولا يمكن أن نثق في مواصلة الانتصارات اعتمادا على نتائجنا الأخيرة، نعلم أنه إذا لم نكن في مستوانا فأي منافس قد يلحق بنا الضرر، ينبغي أن نكون متواضعين وأن نلعب جيداً سواء بالكرة أو دونها".

وبانتصاره على بلباو ارتقى برشلونة للمرتبة الثالثة في جدول الليجا برصيد 31 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد وسبع عن أتلتيكو المتصدر، قد تصل إلى 13 نقطة حال فوز بمباراتيه المؤجلتين.

كما ارتقى نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي لصدارة هدافي البطولة بعد هدفيه في بلباو، برصيد 9 أهداف بالتساوي مع لويس سواريز لاعب أتلتيكو وجيرارد مورينو (فياريال) وإياجو أسباس (سليتا فيغو)، بينما يأتي خلفهم كريم بنزيما (ريال مدريد).
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