رياضة

"الدحيل" يسحق "الوكرة" بـ 8 أهداف في الدوري القطري! (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2021 | 06:00
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شهدت الجولة 13 من الدوري القطري لكرة القدم (دوري نجوم قطر)، فوزاً ساحقاً لنادي "الدحيل" على نادي "الوكرة" بنتيجة 8-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، على ملعب "عبدالله بن خليفة" بنادي "الدحيل" الرياضي.
 
وسجل لـ"الدحيل" اللاعب المتألق إدملسون 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 2 و10 و16 و19، وتكفل زميله إدواردو بيريرا "دودو" بتسجيل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 3 و9 و71، وسجّل المعز علي هدفاً في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، فيما سجّل لـ"الوكرة" محمد بن يطو في الدقيقة 45.

وبذلك، رفع "الدحيل" رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب فيما تجمّد رصيد "الوكرة" عن 13 نقطة في المركز العاشر. 
 
وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، حقّق "النادي العربي" فوزاً بهدف دون ردّ أمام "الأهلي" في المباراة التي أقيمت على ملعب "حمد الكبير" في "النادي العربي".
 
وسجل هدف الفوز الوحيد لـ"العربي" محمد صلاح النيل في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

ورفع "العربي" رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن "الريان"، فيما تجمّد رصيد "الأهلي" عند 22 نقطة في المركز الخامس. 
 

وفي مباراة ثالثة، فاز "أم صلال" على "الخور" بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "عبد الله بن خليفة" بنادي "الدحيل".


وسجل هدف المباراة الوحيد كايكي من ركلة جزاء في الدقيقة 14، ورفع "أم صلال" بذلك رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد "الخور" عند 7 نقاط في المركز 11. 



 

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