"كورونا" يضرب صخرة دفاع "يوفنتوس" في فترة حساسة!

أعلن نادي "يوفنتوس"، بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الماضية، أمس الجمعة، إصابة صخرة دفاعه، الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، بفيروس "كورونا" المستجد.وقال "يوفنتوس" في بيان مقتضب على موقعه الرسمي: "يعلن نادي "يوفنتوس" أنه خلال الفحوصات المنصوص عليها في البروتوكول المطبق حاليا، جاءت نتيجة ماتياس دي ليخت إيجابية بـ"كوفيد-19". لقد وُضع اللاعب في الحجر الصحي".وكان دي ليخت مشاركاً في المباراة التي فاز بها "يوفنتوس"، الأربعاء، على غريمه "ميلان" في معقل الأخير 3-1 بالدوري الإيطالي.وغاب عن اللقاء في ميلانو المدافع البرازيلي أليكس ساندرو، والكولومبي خوان كوادرادو، لإصابتهما أيضا بفيروس "كورونا"، الذي طال سابقاً نجمي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا.وتأتي إصابة دي ليخت بالفيروس وغيابه عن "يوفنتوس" في فترة حساسة للفريق، إذ أنّه مدعو في الأيام القليلة المقبلة لمواجهات شاقة، أولها الأحد في الدوري ضد مفاجأة الموسم "ساسولو".وبعد لقاء "جنوة" الأربعاء في الكأس الإيطالية، يحل "يوفنتوس" الأحد المقبل في الدوري ضيفاً على غريمه "إنتر ميلان"، قبل لقاء "نابولي" ضمن كأس السوبر.ووفقا لوسائل الاعلام المحلية، سيخضع لاعبو فريق المدرب أندريا بيرلو لفحوصات مكثفة، لمعرفة إذا كان هناك المزيد من الإصابات في صفوف اللاعبين والطواقم.