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رياضة
"مونشنغلادباخ" يقلب الطاولة على "البايرن" في الدوري الألماني
Lebanon 24
09-01-2021
|
18:00
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قلب فريق "بوروسيا مونشنغلادباخ" تأخره بهدفين أمام ضيفه "بايرن ميونيخ" إلى فوز عليه 3-2، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وتقدم العملاق "البافاري" بهدفين متتاليين وقع عليهما كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب خط الوسط ليون غوريتسكا، في الدقيقتين 20 من ضربة جزاء، و26 على الترتيب.
ورد "مونشنغلادباخ" بـ 3 أهداف متتالية، فقد أدرك لاعب خط الوسط جوناس هوفمان التعادل بتسجيله هدفين في الدقيقتين 36 و45، ومن ثم اقتنص زميله فلوريان نيوهاوس هدف الفوز في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.
وتوقف رصيد "بايرن ميونيخ" عند 33 نقطة، وبقي في صدارة "البوندسليغا"، فيما رفع "بوروسيا مونشنغلادباخ" رصيده إلى 24 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع، على سلم ترتيب الدوري.
المصدر:
روسيا اليوم
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