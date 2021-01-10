رياضة

ضمت لاعبا عربيا وغاب عنها رونالدو.. تشكيلة "WhoScored" لعام 2020

Lebanon 24
10-01-2021 | 06:00
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أجرى الموقع الرياضي الشهير "WhoScored"، استفتاء بين عشاق كرة القدم، لاختيار التشكيلة المثالية لعام 2020، حيث صوت كل مشارك على لاعب واحد في كل مركز (من حارس المرمى إلى المهاجم).

وشارك في التصويت 34 ألف شخص، وشهد مفاجأة من العيار الثقيل، باستبعاد مهاجم نادي يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن التشكيلة المثالية التي ضمت 11 لاعبا، بينهم لاعب عربي وحيد، هو المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي إنتر ميلان، الذي نال 55 بالمئة من أصوات المشاركين لاختيار أفضل ظهير أيمن.

وجاءت التشكيلة المثالية لعام 2020 وفقا للاستفتاء الذي أجراه موقع "WhoScored" كالتالي:

في حراسة المرمى: الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

في خط الدفاع: المغربي أشرف حكيمي (إنتر ميلان)، الفرنسي كورت زوما (تشيلسي)، الهولندي فيرغيل فان دايك (ليفربول)، الفرنسي تيو هرنانديز (ميلان). 

في خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، الألماني يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).
 
في خط الهجوم: الإنجليزي جاك غريليش (أستون فيلا)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).
المصدر: روسيا اليوم
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