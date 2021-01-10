رياضة

أرسنال ومانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من كأس انكلترا

Lebanon 24
10-01-2021 | 09:00
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تأهل كل من فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزهما على نيوكاسل 2-0، وواتفورد 1-0 على الترتيب، في الدور الثالث.

وانتظر أرسنال، حامل اللقب، حتى الشوط الإضافي الثاني، ليسجل هدفي الفوز عن طريق إيميل سميث، وإيميريك أوباميانغ.

أما مانشستر يونايتد، فقد بلغ الدور الرابع بفضل هدف للاعب خط وسطه الاسكتلندي، سكوت ماكتوميناي.

وفي مباراة أخرى، حجز ليستر سيتي مقعده في الدور الرابع، بعد فوزه برباعية نظيفة على مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الأولى.

وتناوب على تسجيل رباعية ليستر، جيمس جاستن، ومارك ألبرايتون، وأيوزي بيريس، وهارفي بارنز، في الدقائق 34، 60، 80، و82.
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