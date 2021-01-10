رياضة

الشيف التركي بوراق صنعها.. كعكة ضخمة على شكل حزام "UFC" لحبيب (صورة)

Lebanon 24
10-01-2021 | 12:00
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أعد الطباخ التركي الشيف بوراق أوزدمير، الشهير بأطباقه الخاصة وأحجامها، كعكة ضخمة للمقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" المعتزل.

وزيين الشيف بوراق الكعكة "الحزام" بالفريز وقطع الشوكولاتة، وكتب اسم حبيب حامل الحزام، بجانبها.

ونشر حبيب عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة للكعكة، وعلق عليها قائلا: "شكرا جزيلا لك يا أخي بوراك أوزديمير. لقد كان عشاء رائعا".
 
 


ويتردد حبيب نورمحمدوف (32 عاما) الذي وضع حدا لمسيرته الاحترافية في تشرين الأول الماضي، بعد 29 انتصار متتاليا من دون أن يتعرض لأي هزيمة، يتردد دائما على مطعم أوزديمير، وينشر الشيف صورا له مع المقاتل الروسي والأطباق التي يحضرها له.

يذكر أن بوراق أوزدمير الشهير عربيا بـ"الشيف براق"، افتتح فرعا لسلسلة مطاعمه الشهيرة، في إمارة دبي، ليتزيّن على إثره برج خليفة بصورته.
المصدر: روسيا اليوم
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