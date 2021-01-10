رياضة

زيدان بعد "التعثر": لا نعرف كيف سنعود إلى مدريد

Lebanon 24
10-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-782909-637458829658705143.jpg
Doc-P-782909-637458829658705143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدا زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غاضبا، في أعقاب تعادل فريقه سلبيا أمام مضيفه أوساسونا في أجواء متجمدة، السبت، ليهدر فرصة تصدر الدوري الإسباني.

وتعطلت رحلة طيران حامل اللقب لأربع ساعات، الجمعة، بسبب عاصفة ثلجية، ولم تكن الأمور سهلة عند انطلاق المباراة في ملعب مغطى بالثلوج.

وظهر الفريق الملكي بعيدا عن مستواه في بامبلونا، ولم تنجح تغييرات "زيزو" أيضا في حسم نقاط المباراة، فيما قال المدرب الفرنسي إن المباراة كان يجب تأجيلها.

وتحدث زيدان في أعقاب اللقاء قائلا: "تعاملنا مع الأمر بشكل سيئ وفعلنا ما بوسعنا على أرض الملعب. لم تكن مباراة كرة قدم. لا نعرف كيف سنعود إلى مدريد".

وأكد زيدان مرة أخرى في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية: "لم تكن مباراة كرة قدم. كان يجب تعليقها. لكن ذلك في الماضي الآن".

وتابع: "الظروف لم تكن مناسبة للمباراة. أنا أكرر ما أقول لكن هذا هو الحال".

وعمل فريق من 50 شخصا على إزالة الجليد من أرضية الملعب على مدار السبت، فيما استمر تساقط الثلوج خلال سير اللقاء.

لكن الظروف ساعدت أوساسونا الذي كان سعيدا بالعودة إلى الخلف والدفاع بشكل متكتل، لحرمان ريال مدريد من أي مساحات.

وبهذا التعادل استمر ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، متأخرا بنقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي تأجلت مباراته أمام أتلتيك بلباو بسبب العاصفة الثلجية، علما أنه لعب 15 مباراة فقط.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:27 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2021-01-10
12:00 | 2021-01-10
09:00 | 2021-01-10
06:00 | 2021-01-10
23:00 | 2021-01-09
21:00 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website