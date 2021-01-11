رياضة

"روما" ينتزع التعادل من "إنتر ميلان" في الدوري الإيطالي! (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2021 | 15:00
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انتزع نادي "روما" التعادل 2-2 أمام ضيفه "إنتر ميلان" في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، ضمن الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليبقى الفريق الزائر في المركز الثاني على بعد 3 نقاط خلف الجار المتصدر "ميلان".
 
وبسبب كرة من لورينزو بليغريني غيرت اتجاهها، أنهى صاحب الأرض الشوط الأول متقدماً، قبل أن يعود "إنتر ميلان" ويحقق التعادل عن طريق ميلان سكرينيار بعد الاستراحة.

ووضع المغربي أشرف حكيمي "إنتر ميلان" في المقدمة عندما أحرز له الهدف الثاني في الدقيقة 63، قبل أن يمنح جانلوكا مانشيني، التعادل لفريق العاصمة قبل 4 دقائق من النهاية.

وبعد التعادل، يحتل "إنتر ميلان" المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن جاره "ميلان"، في حين يحتل "روما" المركز الثالث برصيد 34 نقطة.
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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