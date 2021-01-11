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رياضة
رسمياً.. مونديال كرة اليد بلا جمهور!
Lebanon 24
11-01-2021
|
18:00
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قررت اللجنة العليا لكأس العالم لكرة اليد للرجال، التي تنطلق الأسبوع المقبل، في مصر، إقامة البطولة من دون جماهير، بسبب جائحة "كورونا".
وتقرر ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال، أمس الأحد، برئاسة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبحضور وزير الرياضة أشرف صبحي وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد وهشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.
وسيلتقي منتخب "الفراعنة" مع نظيره التشيلي، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك في المباراة الافتتاحية للبطولة.
وتستضيف مصر النسخة الـ27 من البطولة، التي تقام بمشاركة 32 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، خلال الفترة من 13 وحتى 31 كانون الثاني الجاري.
المصدر:
روسيا اليوم
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