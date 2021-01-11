رياضة

الدوري الإيطالي.. "نابولي" يعود بفوز ثمين من ملعب "أودينيزي"! (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2021 | 21:00
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عاد فريق "نابولي" بفوز ثمين من ملعب مضيفه "أودينيزي" بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتقدم "نابولي" بهدف مبكر، سجله لورنزو إنسيني، في الدقيقة 15 من ضربة جزاء، وأدرك المهاجم كيفين لاسانيا التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 27، من زمن الشوط الأول.
 
واقتنص لاعب خط الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو هدف الفوز للضيوف في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ورفع "نابولي" رصيده بعد هذا الفوز، إلى 31 نقطة حصدها من 16 مباراة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب "الكالتشيو".

في المقابل، توقف رصيد "أودينيزي" عند 16 نقطة، ويشغل المركز الـ 13 على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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