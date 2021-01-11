رياضة

لاعب يحمل حكم مباراة احتفالاً.. ويدفع ثمن فعلته! (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2021 | 23:00
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شهدت إحدى مباريات بطولة "الرغبي" في فرنسا جمعت ناديي "بيزييه" و"نيفيرز"، أمس الأحد، لقطة كوميدية في اللحظة الأخيرة من عمر المواجهة، تسبّبت بطرد لاعب.

وفي التفاصيل التي نشرتها قناة "+CANAL" الفرنسية، فقد رفع لاعب الفريق الضيف، يوشيا رايسوكي، بفرح حكم المباراة بين ذراعيه، وهزه عدة مرات في الهواء، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء.
 
ويبدو أنّه في اللحظات الأولى بعد الواقعة، لم يرغب الحكم في رفع البطاقة الحمراء بحق اللاعب، وقرر القيام بذلك فقط تحت ضغط من لاعبي "بيزييه".
 


وسيغيب يوشيا الآن عن المباراة القادمة لفريقه في البطولة.
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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