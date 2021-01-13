لاعبو أتلتيكو مدريد يحضرون إلى التدريبات بسيارة موديل 1980 (فيديو)

عادة ما يتفاخر الكثير من لاعبو كرة القدم بإمتلاكهم لأحدث السيارات وأفخمها، الى أن عددا من لاعبي أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني فاجأوا الكثيرين بحضورهم الى تدريبات الفريق بسيارة يعود تاريخ صناعتها إلى عام 1980.

فقبل لقاء أتلتيكو مدريد وإشبيلية في بطولة الدوري الإسباني، شهدت تدريبات الفريق المدريدي، حضور عدد من اللاعبيين للحصة التدريبية بسيارة قديمة من طراز Fiat Panda يعود تاريخ صناعتها إلى عام 1980.