رياضة

لاعبو أتلتيكو مدريد يحضرون إلى التدريبات بسيارة موديل 1980 (فيديو)

Lebanon 24
13-01-2021 | 12:00
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عادة ما يتفاخر الكثير من لاعبو كرة القدم بإمتلاكهم لأحدث السيارات وأفخمها، الى أن عددا من لاعبي أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني فاجأوا الكثيرين بحضورهم الى تدريبات الفريق بسيارة يعود تاريخ صناعتها إلى عام 1980.
فقبل لقاء أتلتيكو مدريد وإشبيلية في بطولة الدوري الإسباني، شهدت تدريبات الفريق المدريدي، حضور عدد من اللاعبيين للحصة التدريبية بسيارة قديمة من طراز Fiat Panda يعود تاريخ صناعتها إلى عام 1980.
 


حيث حضر البلجيكي يانيك كاراسكو، بالسيارة القديمة بعد أن استعارها من أحد جيرانه.

ويعود سبب استعانة كاراسكو بالسيارة القديمة لأنها تسير بشكل جيد على الجليد، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية العاصمة مدريد.

وانتشرت صور لكاراسكو وهو يتجول على طريق سريع مع زملائه سيمي فرسالجكو وثوماس ليمار وماركوس لورنتي.

يذكر بأن لقاء أتلتيكو مدريد وأشبيلية انتهى بفوز أبناء العاصمة بهدفين نظيفيين، ليحافظ بذلك أتلتيكو على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.
المصدر: سبوتنيك
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