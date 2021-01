عندما يحضر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وصديقته جورجينا رودريغيز، إلى المناسبات، فإنهما يعرفان بالتأكيد كيف يلفتان الأنظار، باستعراض ما يملكان من مجوهرات وساعات فاخرة.



وسلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية على القيمة المالية التي أنفقها الثنائي الشهير عالميا على المجوهرات طوال الوقت، والتي قدرت بحوالي 2.9 مليون يورو.

مؤخرا حضر الثنائي حفل جوائز دبي غلوب لكرة القدم، حيث أظهرا مدى حبهما للمجوهرات باهظة الثمن.فقد ارتدى رونالدو، الذي أعلن أنه لاعب القرن في ذلك المساء، في يده اليسرى ما قيمته 670 ألف يورو، يتضمن ساعة رولكس جي إم تي ماستر، المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصعة بمئات حبات الألماس عيار 30 قيراطا، وتعد أغلى ساعة صنعتها الشركة على الإطلاق، والتي تساوي 425 ألف يورو.فيما ارتدت جورجينا عروس "الدون" خاتم خطوبة بقيمة 687 ألف يورو، مرصع بالألماس ومزين بحجر ياقوت كبير، والذي يتصدر قائمة أغلى خواتم الزفاف التي قدمها لاعبو كرة القدم لشريكاتهم.بالطبع، هذا ليس كل ما يمكن أن يتباهى به أفضل لاعب في العالم وصديقته، ففي عام 2018 ، حضر رونالدو مؤتمر يوفنتوس الصحفي قبل المباراة ضد مانشستر يونايتد، وأبهر الصحفيين بساعة فرانك مولر المرصعة بالألماس بقيمة 1.3 مليون يورو.في السابق، تم رصد البرتغالي وهو يرتدي ساعة ذات إصدار محدود من نوع Jacob and Co H24، ثمنها 111 ألف يورو، لكن من المحتمل أن رونالدو حصل عليها مجانا، عندما أصبح سفيرا لـ Jacob and Co في عام 2013 أثناء اللعب مع ريال مدريد.