كأس ألمانيا.. فريق من الدرجة الثانية يقصي "بايرن ميونيخ"! (فيديو)

فجر نادي "هولشتاين كيل "المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده ضيفه "بايرن ميونيخ" من لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح، أمس الأربعاء، في ختام الدور الثاني من المسابقة.وتقدم "بايرن ميونيخ" مرتين عبر سيرج غنابري في الدقيقة 14 ولوروا سانيه في الدقيقة 47، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضاً بواسطة فين بارتلز في الدقيقة 37 وهاوكي واهل في الدقيقة 95.ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين بدون أن تتغير النتيجة فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ"هولشتاين" بعدما أهدر الاسباني مارك روكا الركلة الترجيحية السادسة لـ"بايرن" وسجل بارتلز الركلة الترجيحية لأصحاب الأرض.