رياضة

كأس ألمانيا.. فريق من الدرجة الثانية يقصي "بايرن ميونيخ"! (فيديو)

Lebanon 24
14-01-2021 | 21:00
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فجر نادي "هولشتاين كيل "المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده ضيفه "بايرن ميونيخ" من لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح، أمس الأربعاء، في ختام الدور الثاني من المسابقة.

وتقدم "بايرن ميونيخ" مرتين عبر سيرج غنابري في الدقيقة 14 ولوروا سانيه في الدقيقة 47، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضاً بواسطة فين بارتلز في الدقيقة 37 وهاوكي واهل في الدقيقة 95.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين بدون أن تتغير النتيجة فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ"هولشتاين" بعدما أهدر الاسباني مارك روكا الركلة الترجيحية السادسة لـ"بايرن" وسجل بارتلز الركلة الترجيحية لأصحاب الأرض.
 
وتبخرت آمال "بايرن ميونيخ" حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (20 لقباً)، في تكرار ثلاثية ثانية على التوالي بخروجه من مسابقة الكأس المحلية، علماً بأن المرة الأخيرة التي ودع فيها الفريق البافاري مسابقة الكأس على يد فريق من درجة أدنى يعود إلى موسم 2000-2001 عندما خرج بركلات الترجيح أيضاً أمام "ماغديبورغ" الذي كان وقتها في الدرجة الرابعة.

وبات "هولشتاين كيل" آخر المتأهلين إلى ثمن النهائي ولحق "بباير ليفركوزن" الوصيف والذي حجر بطاقته الثلاثاء بالفوز على ضيفه "إينتراخت فرانكفورت" 4-1.

 
 
المصدر: أ ف ب
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