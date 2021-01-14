15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
كأس ألمانيا.. فريق من الدرجة الثانية يقصي "بايرن ميونيخ"! (فيديو)
Lebanon 24
14-01-2021
|
21:00
A-
A+
A+
A-
فجر نادي "هولشتاين كيل "المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده ضيفه "بايرن ميونيخ" من لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح، أمس الأربعاء، في ختام الدور الثاني من المسابقة.
وتقدم "بايرن ميونيخ" مرتين عبر سيرج غنابري في الدقيقة 14 ولوروا سانيه في الدقيقة 47، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضاً بواسطة فين بارتلز في الدقيقة 37 وهاوكي واهل في الدقيقة 95.
ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين بدون أن تتغير النتيجة فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ"هولشتاين" بعدما أهدر الاسباني مارك روكا الركلة الترجيحية السادسة لـ"بايرن" وسجل بارتلز الركلة الترجيحية لأصحاب الأرض.
وتبخرت آمال "بايرن ميونيخ" حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (20 لقباً)، في تكرار ثلاثية ثانية على التوالي بخروجه من مسابقة الكأس المحلية، علماً بأن المرة الأخيرة التي ودع فيها الفريق البافاري مسابقة الكأس على يد فريق من درجة أدنى يعود إلى موسم 2000-2001 عندما خرج بركلات الترجيح أيضاً أمام "ماغديبورغ" الذي كان وقتها في الدرجة الرابعة.
وبات "هولشتاين كيل" آخر المتأهلين إلى ثمن النهائي ولحق "بباير ليفركوزن" الوصيف والذي حجر بطاقته الثلاثاء بالفوز على ضيفه "إينتراخت فرانكفورت" 4-1.
المصدر:
أ ف ب
تابع
الأكثر قراءة
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:07 | 2021-01-14
14/01/2021 09:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
08:20 | 2021-01-14
14/01/2021 08:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ديما صادق منهارة في جنازة والدتها في قانا (فيديو)
Lebanon 24
ديما صادق منهارة في جنازة والدتها في قانا (فيديو)
13:06 | 2021-01-14
14/01/2021 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة طبيب لبناني بكورونا.. ووضعه حرج!
Lebanon 24
إصابة طبيب لبناني بكورونا.. ووضعه حرج!
17:24 | 2021-01-14
14/01/2021 05:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي تثير غضب رواد مواقع التواصل بتعليقها على إصابة وزير الصحة.. وهكذا ردّت
Lebanon 24
نوال الزغبي تثير غضب رواد مواقع التواصل بتعليقها على إصابة وزير الصحة.. وهكذا ردّت
10:30 | 2021-01-14
14/01/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2021-01-14
البيلاروسية سابالينكا تتوّج بلقب بطولة أبو ظبي للتنس
18:00 | 2021-01-14
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
15:00 | 2021-01-14
التونسي حمزة رفيعة يقود "يوفنتوس" إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
12:00 | 2021-01-14
عمره 32 عاماً.. لاعب عربي ينضم إلى ليون الفرنسي (صورة)
09:00 | 2021-01-14
أسعار خيالية وصور.. مجوهرات مليونية تزيّن رونالدو وجورجينا بينها خواتم وساعات
06:00 | 2021-01-14
إدوارد هال يرفع 4 فتيات بدلاً من الأوزان خلال تدريباته (فيديو)
فيديو
كأس ألمانيا.. فريق من الدرجة الثانية يقصي "بايرن ميونيخ"! (فيديو)
Lebanon 24
كأس ألمانيا.. فريق من الدرجة الثانية يقصي "بايرن ميونيخ"! (فيديو)
21:00 | 2021-01-14
15/01/2021 01:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
Lebanon 24
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
18:00 | 2021-01-14
15/01/2021 01:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطوّراً في العالم! (فيديو)
15:00 | 2021-01-14
15/01/2021 01:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact