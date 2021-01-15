سيرجيو أغويرو على قائمة اهتمامات برشلونة

يستعدّ نادي برشلونة للاستفادة من قرار نادي "مانشستر سيتي" بعدم منح اللاعب سيرجيو أغويرو عقداً جديداً ضمن صفوفه.ووفقاً للتقارير، فإن النادي الكتالوني مهتم كثيراً بأغويرو (32 عاماً) الذي ينتهي عقده مع "سيتي" في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد مسيرة مع الفريق عمرها 10 سنوات.وفعلياً، فإن عقد أغويرو سينتهي هذا الصيف، ليغادر بذلك "سيتي" بشكل مجاني، ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "برشلونة يتطلع إلى خطوة ضمّ أغويرو إلى فريقه".ومع هذا، فإنّ نادي باريس سان جيرمان ينظر بعين جدية إلى أغويرو الذي كان توقف عن اللعب لمرات عديدة بسبب إصابات متكررة، وهو الآن يعزل نفسه بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.