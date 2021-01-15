رياضة

السوبر الإسباني.. "بيلباو" يطيح بـ"الريال" ويضرب موعداً مع "برشلونة" (فيديو)

Lebanon 24
15-01-2021 | 18:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطاح نادي "أتلتيك بيلباو" بالعملاق "ريال مدريد" في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعدما تفوق عليه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، على ملعب "لا روزاليدا"، ليضرب "بيلباو" موعداً مع "برشلونة" في المباراة النهائية.

ويدين "بيلباو" بالفضل في الفوز لنجمه راؤول غارسيا الذي سجل هدفي الفريق الباسكي في الدقيقتين 18 و38، فيما سجل هدف "ريال مدريد" الوحيد الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.
 
وبهذا الفوز، ضرب "أتلتيك بيلباو" موعداً مع" برشلونة" في نهائي كأس السوبر الإسباني المقرّر إقامته الأحد المقبل.
 
يوكان "برشلونة" حجز بطاقة النهائي الأولى الأربعاء بتغلبه على "ريال سوسييداد" بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:57 | 2021-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2021-01-15
12:00 | 2021-01-15
09:00 | 2021-01-15
06:00 | 2021-01-15
23:00 | 2021-01-14
21:00 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website