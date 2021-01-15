السوبر الإسباني.. "بيلباو" يطيح بـ"الريال" ويضرب موعداً مع "برشلونة" (فيديو)

أطاح نادي "أتلتيك بيلباو" بالعملاق "ريال مدريد" في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعدما تفوق عليه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، على ملعب "لا روزاليدا"، ليضرب "بيلباو" موعداً مع "برشلونة" في المباراة النهائية.ويدين "بيلباو" بالفضل في الفوز لنجمه راؤول غارسيا الذي سجل هدفي الفريق الباسكي في الدقيقتين 18 و38، فيما سجل هدف "ريال مدريد" الوحيد الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.