17
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
3
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
"كريستال بالاس" يعرقل صحوة "أرسنال" في الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
15-01-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فرض نادي "كريستال بالاس" التعادل السلبي على مضيفه "أرسنال" في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن المرحلة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وعرقل الفريق الضيف صحوة "أرسنال" الذي فاز في مبارياته الـ3 الماضية في البطولة، ليبقى بعد هذا التعادل في المركز 11 على سلّم ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، في حين رفع "كريستال بالاس" رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13.
وعجز الفريقان عن هزّ الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
المصدر:
العربية
تابع
الأكثر قراءة
في اليوم الثاني من الاقفال العام.. الدولار يسجل ارتفاعاً
Lebanon 24
في اليوم الثاني من الاقفال العام.. الدولار يسجل ارتفاعاً
09:08 | 2021-01-15
15/01/2021 09:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هدنة جوية لـ 24 ساعة سيشهدها لبنان.. العاصفة ستُصعّد في قسمها الثاني وستبدأ في هذا الموعد
Lebanon 24
هدنة جوية لـ 24 ساعة سيشهدها لبنان.. العاصفة ستُصعّد في قسمها الثاني وستبدأ في هذا الموعد
11:43 | 2021-01-15
15/01/2021 11:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ5 آلاف.. 800 ألف ليرة شهرياً لـ200 ألف أسرة
Lebanon 24
الدولار بـ5 آلاف.. 800 ألف ليرة شهرياً لـ200 ألف أسرة
06:06 | 2021-01-15
15/01/2021 06:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خالط عون ودياب وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى.. إصابة حمد تثير بلبلة
Lebanon 24
خالط عون ودياب وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى.. إصابة حمد تثير بلبلة
06:24 | 2021-01-15
15/01/2021 06:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن مفاتن جسدها وتصريحاتها الخادشة .. إحالة رانيا يوسف للقضاء!
Lebanon 24
بعد الحديث عن مفاتن جسدها وتصريحاتها الخادشة .. إحالة رانيا يوسف للقضاء!
09:00 | 2021-01-15
15/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2021-01-15
السوري عمر خربين خارج أسوار "الهلال" السعودي.. ويودّع النادي بكلمات مؤثرة!
18:00 | 2021-01-15
السوبر الإسباني.. "بيلباو" يطيح بـ"الريال" ويضرب موعداً مع "برشلونة" (فيديو)
15:00 | 2021-01-15
"الآسيوي" يبلغ الاتحاد اللبناني بمواعيد بطولاته الجديدة.. وتأجيل تصفيات بطولتَيْ الشابات والناشئات
12:00 | 2021-01-15
اقتحام الكابيتول.. مفاجأة رياضية عن أحد المشاركين!
09:00 | 2021-01-15
تعرضت لأضرار جسيمة.. عامل في مغسلة سيارات يحطم سيارة حارس جنوى الفيراري (فيديو)
06:00 | 2021-01-15
سيرجيو أغويرو على قائمة اهتمامات برشلونة
فيديو
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
18:00 | 2021-01-15
16/01/2021 02:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السوبر الإسباني.. "بيلباو" يطيح بـ"الريال" ويضرب موعداً مع "برشلونة" (فيديو)
Lebanon 24
السوبر الإسباني.. "بيلباو" يطيح بـ"الريال" ويضرب موعداً مع "برشلونة" (فيديو)
18:00 | 2021-01-15
16/01/2021 02:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
Lebanon 24
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
17:10 | 2021-01-15
16/01/2021 02:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact