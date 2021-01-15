"كريستال بالاس" يعرقل صحوة "أرسنال" في الدوري الإنكليزي

فرض نادي "كريستال بالاس" التعادل السلبي على مضيفه "أرسنال" في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن المرحلة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.وعرقل الفريق الضيف صحوة "أرسنال" الذي فاز في مبارياته الـ3 الماضية في البطولة، ليبقى بعد هذا التعادل في المركز 11 على سلّم ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، في حين رفع "كريستال بالاس" رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13.وعجز الفريقان عن هزّ الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.