رياضة

"كريستال بالاس" يعرقل صحوة "أرسنال" في الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
15-01-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-784469-637462967654837358.jpg
Doc-P-784469-637462967654837358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرض نادي "كريستال بالاس" التعادل السلبي على مضيفه "أرسنال" في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن  المرحلة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وعرقل الفريق الضيف صحوة "أرسنال" الذي فاز في مبارياته الـ3 الماضية في البطولة، ليبقى بعد هذا التعادل في المركز 11 على سلّم ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، في حين رفع "كريستال بالاس" رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13.

وعجز الفريقان عن هزّ الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-01-15
18:00 | 2021-01-15
15:00 | 2021-01-15
12:00 | 2021-01-15
09:00 | 2021-01-15
06:00 | 2021-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website