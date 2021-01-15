"الآسيوي" يبلغ الاتحاد اللبناني بمواعيد بطولاته الجديدة.. وتأجيل تصفيات بطولتَيْ الشابات والناشئات





وذكر "الآسيوي" في كتابه أنّ هذه القرارات هدفها حماية مصالح جميع الاطراف المشاركة بسبب حجم المخاطر التي يفرضها وباء "كورونا". كما واشار إلى أنّه بحال قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المضي قدماً في تنظيم كأسي العالم لكرة الصالات وكرة الشاطئية في النصف الثاني من عام 2021، فإنّ الاتحاد الاسيوي سيتواصل مع الاتحادات الأهلية بهدف ترشيح ممثليه في الوقت المناسب.



وفي السياق عينه، قرر "الآسيوي" الغاء بطولتي الشباب (دون 19 عاماً) في أوزبكستان والناشئين (دون 16 عاماً) في البحرين على أن يستضيفا النسخة التالية من المسابقتين كالتالي:



أوزبكستان: كأس آسيا (دون 20 عاماً) عام 2023.



البحرين: كأس آسيا (دون 17 عاماً) عام 2023.



وأخيراً، حدّد "الآسيوي" مواعيد جديدة للتصفيات الاسيوية لبطولتي الشابات (دون 20) والناشئات (دون 17) على الشكل التالي:



الجولة الأولى التصفيات الآسيوية للشابات (دون 20 عاما) ستقام من 14 لغاية 22 آب 2021 بعد أن كانت مقررة في 13-21 آذار 2021، فيما ستقام الجولة الثانية من 3 إلى 7 تشرين الأول 2021. أرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كتاباً للاتحاد اللبناني يبلغه بموجبه بإلغاء بطولتي كرة القدم للصالات التي كانت مقررة في الكويت 2020 وكرة القدم الشاطئية في تايلاند 2021 مؤكداً أن الاتحادين الكويتي والتايلاندي سيستضيفان النسخة التالية من البطولتين عام 2022 و2023 توالياً.وذكر "الآسيوي" في كتابه أنّ هذه القرارات هدفها حماية مصالح جميع الاطراف المشاركة بسبب حجم المخاطر التي يفرضها وباء "كورونا". كما واشار إلى أنّه بحال قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المضي قدماً في تنظيم كأسي العالم لكرة الصالات وكرة الشاطئية في النصف الثاني من عام 2021، فإنّ الاتحاد الاسيوي سيتواصل مع الاتحادات الأهلية بهدف ترشيح ممثليه في الوقت المناسب.وفي السياق عينه، قرر "الآسيوي" الغاء بطولتي الشباب (دون 19 عاماً) في أوزبكستان والناشئين (دون 16 عاماً) في البحرين على أن يستضيفا النسخة التالية من المسابقتين كالتالي:أوزبكستان: كأس آسيا (دون 20 عاماً) عام 2023.البحرين: كأس آسيا (دون 17 عاماً) عام 2023.وأخيراً، حدّد "الآسيوي" مواعيد جديدة للتصفيات الاسيوية لبطولتي الشابات (دون 20) والناشئات (دون 17) على الشكل التالي:الجولة الأولى التصفيات الآسيوية للشابات (دون 20 عاما) ستقام من 14 لغاية 22 آب 2021 بعد أن كانت مقررة في 13-21 آذار 2021، فيما ستقام الجولة الثانية من 3 إلى 7 تشرين الأول 2021.

الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية للناشئات (دون 17 عاماً) ستقام من 18 إلى 26 أيلول 2021 بعد أن كانت مقررة سابقاً في 3-11 نيسان 2021، فيما الجولة الثانية منها ستقام من 8 إلى 12 كانون الأول 2021.

هذا وأعلن "الآسيوي" أنّ نهائيات كأس آسيا 2022 للسيدات ستقام خلال الفترة من 20 كانون الثاني إلى 6 شباط 2022 بحسب موعدها الجديد.