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رياضة
رسمياً.. تأجيل انتخابات نادي برشلونة
Lebanon 24
16-01-2021
|
06:00
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أكد نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، استحالة إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي، والتي كانت مقررة يوم 24 كانون الثاني الجاري، بسبب جائحة "كوفيد-19".
وجاء قرار تأجيل انتخابات برشلونة بعد يوم واحد من تمديد سلطات كتالونيا القيود المطبقة والتي تمنع المواطنين من مغادرة بلدياتهم إلا لأغراض العمل والتعليم ولأسباب طبية.
وبعد تمديد حكومة كتالونيا القيود في الإقليم في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار، عقدت السلطات اجتماعًا مع ممثلي برشلونة اليوم الجمعة.
وتقتصر المنافسة على منصب الرئيس بين ثلاثة أشخاص هم الرئيس السابق خوان لابورتا ورجل الأعمال فيكتور فونت والمدير السابق توني فريشا. وتأتي الانتخابات بعد استقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو في تشرين الثاني الماضي.
وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني: "اجتمع النادي مع حكومة كتالونيا، اليوم الجمعة، لمناقشة إجراء انتخابات الرئاسة ومجلس إدارة النادي في ظل أزمة فيروس كورونا".
وأضاف البيان: "في سياق الاجتماع، قالت الحكومة إن الوضع الوبائي الحالي لا يسمح بالحركة خارج البلدية للأعضاء الذين ليس لديهم مركز اقتراع في بلديتهم يوم 24 كانون الثاني".
وتابع: "أكد النادي استحالة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد بسبب قيود التنقل التي فرضتها الحكومة، ولهذا يجب تأجيل موعد الانتخابات".
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