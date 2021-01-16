رياضة

رسميا.. ميلان يعلن ضم نجم تورينو

Lebanon 24
16-01-2021 | 21:00
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أعلن ميلان الإيطالي عن صفقته الجديدة مع سواليهو ميتي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من نادي تورينو.

وذكر ميلان في بيان، عبر موقعه الرسمي، أن ميتي انضم لصفوفه، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار ضمه نهائيا عقب ختام فترة الإعارة.
 
وأشار ميلان إلى أن اللاعب البالغ 27 عاما سيرتدي القميص رقم 18 مع الفريق خلال الفترة المتبقة من الموسم الجاري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة، ستتراوح ما بين 8 و9 ملايين يورو.

ويلعب ميتي في وسط الملعب وخاض 14 مباراة هذا الموسم في الكالتشيو بقميص تورينو، نجح خلالهم في تسجيل هدف وصناعة آخر، كما شارك في مباراتين مع الفريق في كأس إيطاليا.

ويتصدر الروسونيري جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، برصيد 40 نقطة، يليه غريمه إنتر ميلان في المركز الثاني، بـ37 نقطة.
المصدر: روسيا اليوم
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