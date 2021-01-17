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رياضة
أوزيل يضع حداً لرحلته في إنكلترا.. اتفاق مع "أرسنال" على فسخ العقد!
Lebanon 24
17-01-2021
|
21:00
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توصّل النجم الألماني، مسعود أوزيل، إلى اتفاق مع ناديه الإنكليزي "أرسنال" لفسخ عقده بأثر فوري، بحسب ما كشفت تقارير رياضية عالمية.
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن موقع "أثلتيك" الرياضي، فإنّه وفقاً لمصادر بريطانية، انتهت رحلة أوزيل مع "المدفعجية" بشكل رسمي، أمس السبت، بعد 7 مواسم ونصف، حيث تم الاتفاق بين اللاعب وإدارة النادي على إنهاء التعاقد.
ومن المتوقع أن ينتقل أوزيل إلى نادي "فنربخشه" التركي، وهو النادي الذي أعلن أوزيل نيته الانضمام له كونه النادي الذي شجعه في الطفولة، عندما كان يعيش في ألمانيا.
وسيتخلص "أرسنال" من راتب أوزيل الضخم، الذي يبلغ 350 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، أو ما يعادل 390 ألف يورو، وهو ما كلف خزينة النادي قرابة 17 مليون جنيه أسترليني سنوياً.
وكان أرسنال سيدفع مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني للاعب في حال أبقاه حتى الصيف المقبل، مما يمثل عبئاً مادياً ثقيلاً على النادي.
وكان أوزيل قد قال قبل أيام: "لقد نشأت على تشجيع "فنربخشه" عندما كنت طفلاً في ألمانيا، كل شخص من أصول تركية في ألمانيا يشجع نادياً تركياً، بالنسبة لي هذا النادي كان "فنربخشه". هو مثل "ريال مدريد" في إسبانيا، فهو أكبر ناد في تركيا".
وعانى أوزيل في "أرسنال" منذ رحيل المدرب الفرنسي أرسين فينغر عام 2018، حيث تم استبعاده خارج الفريق من قبل المدربين الذين توالوا على تدريب "المدفعجية".
المصدر:
سكاي نيوز
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