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رياضة
"دورتموند" و"لايبزيغ" يتعثّران في الدوري الألماني
Lebanon 24
17-01-2021
|
12:00
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تعادل فريق "بوروسيا دورتموند" مع ضيفه "ماينز" 1- 1 كما تعادل "لايبزيغ" مع مضيفه "فولفسبورغ" 2 - 2، أمس السبت، في المرحلة 16 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، فإنّه وفي الجولة نفسها فاز "فيردر بريمن" على ضيفه "أوغسبورغ" 2 - صفر وتعادل "هوفنهايم" سلبياً مع ضيفه "أرمينيا بيلفيلد" كما تعادل "كولن" مع ضيفه "هيرتا برلين" بدون أهداف.
وعلى استاد "فوكسفاغن أرينا"، تقدم "لايبزيغ" بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع الفرنسي نوردي موكيلي لكن المهاجم الهولندي فوتر فيغورست أدرك التعادل لـ"فولفسبورغ" في الدقيقة 22. وأضاف لاعب الوسط السويسري ريناتو ستيفن الهدف الثاني لـ"فولفسبورغ" في الدقيقة 35 ثم أدرك ويلي أوربان التعادل لـ"لايبزيغ" في الدقيقة 54.
ورفع "لايبزيغ" رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف "بايرن ميونيخ" المتصدر الذي يواجه "فرايبورغ" في وقت لاحق اليوم، فيما رفع "فولفسبورغ" رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس.
وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، تقدم "ماينز" بهدف حمل توقيع ليفين أوزتونالي في الدقيقة 57 لكن المدافع البلجيكي توماس مونييه أدرك التعادل لـ"دورتموند" في الدقيقة 73. وأهدر القائد ماركو رويس ضربة جزاء لـ"دورتموند" في الدقيقة 75.
ورفع "دورتموند" رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع مقابل 7 نقاط لـ"ماينز" في المركز قبل الأخير.
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