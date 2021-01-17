رياضة

مونديال اليد.. انتصار كبير لمصر على مقدونيا الشمالية!

Lebanon 24
17-01-2021 | 18:00
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حقق المنتخب المصري انتصاراً كبيراً على منتخب مقدونيا الشمالية، في مباراته الثانية ببطولة العالم لكرة اليد التي تقام على أرضه، ليحقق بذلك إنجازاً لم يتحقق منذ 22 عاماً.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد انتصر المنتخب المصري بنتيجة 38-19 على منتخب مقدونيا الشمالية، ليتأهل بذلك للدور الثاني من المونديال، بعد تحقيقه انتصارين متتالين في المجموعة السابعة.

وحقق المنتخب المصري انتصاره الثاني على التوالي في المونديال، بفارق عريض بلغ 19 نقطة، والذي جاء بعد تحقيقه انتصاراً عريضاً في الافتتاح على منتخب تشيلي بنتيجة 35-29.
 
وللمرة الأولى منذ مونديال 1999، الذي أقيم في مصر أيضاً، حقق منتخب "الفراعنة" انتصارين متتاليين في افتتاح البطولة، وكان المنتخب المصري بلغ وقتها الدور ربع النهائي من البطولة.

وتألق في المنتخب المصري خلال لقاء مقدونيا الشمالية اللاعبان محمد شبيب وحسن وليد، اللذان سجلا 8 و6 أهداف في اللقاء على التوالي.

وسيواجه المنتخب المصري أقوى فرق المجموعة، منتخب السويد، يوم الاثنين، في المواجهة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات الأول، قبل أن يبدأ مرحلة الدور الثاني المكون من 6 منتخبات في المجموعة الواحدة.
المصدر: سكاي نيوز
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