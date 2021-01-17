الدوري الإنكليزي.. "تشيلسي" يعود لسكة الانتصارات من بوابة "فولهام"

حقّق فريق "تشيلسي" فوزاً مهماً على مضيفه "فولهام" بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، في الجولة 19 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليعود بذلك فريق المدرب فرانك لامبارد إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين وتعادل في "البريميرليغ".ويدين "تشيلسي" بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماسون ماونت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.وبذلك، رفع "تشيلسي" رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، محققاً أول انتصار له بعد هزيمتين وتعادل في الدوري، وهو الانتصار الثامن للـ"بلوز" في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في مثلها.في المقابل توقف رصيد "فولهام" عند 12 نقطة في المركز 18 وهي الخسارة الأولى لـ"فولهام" بعد 5 تعادلات، وهي الخسارة التاسعة لـ"فولهام" في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في6 مباريات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.