كورونا يهزّ الدوري البرازيلي..إبلاغ لاعب بإصابته بالفيروس أثناء المباراة

اضطر نادي "أفاي" الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم، لاستبدال أحد لاعبيه خلال مباراة جمعته مع "سي أس أ" على ملعب "الملك بيليه" في ماسييو شرق البرازيل، وذلك بعدما تبين أن اللاعب أصيب بفيروس "كورونا" المستجد.ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإنّ عملية استبدال اللاعب فالديفيا جاء خلال استراحة الشوطين، وقال نادي "أفاي" أنّ موفداً من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلمه "في الملعب" بأن نتيجة الفحص الذي خضع له فالديفيا للكشف عن "كورونا" قبل اللقاء، جاءت "إيجابية"، الأمر الذي اضطره لاستبداله خلال الاستراحة.وأشار النادي إلى أنّ اللاعب "لا يعاني من أي أعراض ويحاول النادي الآن تدبير عزله وعودته" إلى فلوريانوبوليس، عاصمة ولاية سانتا كاتارينا جنوب البلاد.وخضع فالديفيا (26 عاماً) لفحص قبل 72 ساعة من اللقاء ضد "سي أس أ" وجاءت نتيجته سلبية، ثم خضع صباح السبت لفحص ثانٍ تحضيراً للمباراة المقررة الثلاثاء ضد جوفنتود في فلوريانوبوليس، وجاءت النتيجة إيجابية هذه المرة.وقال رئيس "أفاي" فرانسيسكو جوزيه باتيستوتي أنه يقيم احتمالية المطالبة بإلغاء نتيجة اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، لأنه يعتبر أن هناك "تدخلاً خارجياً" بسبب الكشف عن نتيجة الفحص في منتصف المباراة.وزعم لموقع "غلوبو ايسبورتي" الرياضي بأن مسؤولاً في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يملك المختبر الذي أجرى فحص يوم السبت، وأنه، من خلال الكشف عن النتائج بين الشوطين، كان يسعى للوصول الى نتيجة رياضية تناسب ناديه، وأضاف: "إنه أمر غريب جدا".